В четверг, 23 мая, часть штукатурки обрушилась прямо на головы выпускникам на сцене одной из омских гимназий, сообщает DEITA.RU. Неприятный инцидент удалось снять на камеру мобильного телефона одному из зрителей.

Судя по кадрам, опубликованным в паблике «Инцидент ОМСК» во Вконтакте, за несколько секунду до обрушения один из учеников поднимал голову вверх, очевидно, он услышал какой-то треск. Молодой человек предупредил приятеля, тот посмотрел вверх, и именно в этот момент посыпалась штукатурка.

Поющие выпускники на секунду замешкались, но продолжили петь, как ни в чем не бывало. Чуть позднее, видимо, снова услышав какое-потрескивание, решили отодвинуться от места происшествия.

Во время обрушения никто не пострадал.

Екатерина Брязгунова