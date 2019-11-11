Потолок рухнул прямо на пенсионера

В сахалинском селе Елочки на пожилого мужчину рухнул потолок. Жилище сахалинца держится на одних подпорках, сообщает DEITA.RU.

Как сообщает местное издание «Сахалин. Инфо», подписчик прислал в их редакцию материал, в котором рассказывалось о плачевном положении мужчины.

Так, автор письма рассказал, что увидел толпу возле одного из сельских зданий. Войдя внутрь, мужчина увидел дедушку лет 70 и крышу, которая держалась «на какой-то палке».

Соавтор издания рассказал, что родственников у пожилого мужчины нет и он не знает, где ему ночевать.

«Крыша упала ему на голову ночью, у дедушки ссадины на голове. Он говорит, что к нему приезжала делегация из УК и сельской администрации», - приводит «Сахалин. Инфо» слова автора.

Кроме того, очевидцы отметили, что потолок довольно давно сгнил. Недавно его пытались ремонтировать, и кто-то прошел по крыше, из-за чего она окончательно прогнулась.

Редакция местного издания добавляет, что комиссия действительно выезжала на место происшествия. Мэрия обещала пенсионеру нужную поддержку и пригласила его с документами, чтобы решить вопрос с переселением. Пожилой мужчина не приехал к назначенному времени, поэтому к нему отправился выездной специалист.

Александра Маслова