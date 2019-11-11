telegr wh call

Новости

Россияне начали отказываться от наличных

11 Ноябрь 2019, 19:40

История посаженного на цепь ребенка получила продолжение

11 Ноябрь 2019, 19:20

40-градусные морозы идут на Россию

11 Ноябрь 2019, 19:00

Центробанк заявил об атаках на банковские карты

11 Ноябрь 2019, 18:40

Въезд в столицу скоро перекроют

11 Ноябрь 2019, 18:20

Елена Чибрикова: Работа с пожилыми людьми – важная задача краевой администрации

11 Ноябрь 2019, 18:16

Приморская молодёжь поборется за звание лучшего мастера своей профессии

11 Ноябрь 2019, 18:10

Рекордное количество дворов благоустроено в столице Приморья

11 Ноябрь 2019, 18:04

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Потолок рухнул прямо на пенсионера

сельское хозяйство, частный дом, село, дача, осень, аварийное жилье

В сахалинском селе Елочки на пожилого мужчину рухнул потолок. Жилище сахалинца держится на одних подпорках, сообщает DEITA.RU.

Как сообщает местное издание «Сахалин. Инфо», подписчик прислал в их редакцию материал, в котором рассказывалось о плачевном положении мужчины.

Так, автор письма рассказал, что увидел толпу возле одного из сельских зданий. Войдя внутрь, мужчина увидел дедушку лет 70 и крышу, которая держалась «на какой-то палке».

Соавтор издания рассказал, что родственников у пожилого мужчины нет и он не знает, где ему ночевать.

«Крыша упала ему на голову ночью, у дедушки ссадины на голове. Он говорит, что к нему приезжала делегация из УК и сельской администрации», - приводит «Сахалин. Инфо» слова автора.

Кроме того, очевидцы отметили, что потолок довольно давно сгнил. Недавно его пытались ремонтировать, и кто-то прошел по крыше, из-за чего она окончательно прогнулась.

Редакция местного издания добавляет, что комиссия действительно выезжала на место происшествия. Мэрия обещала пенсионеру нужную поддержку и пригласила его с документами, чтобы решить вопрос с переселением. Пожилой мужчина не приехал к назначенному времени, поэтому к нему отправился выездной специалист.

 

Александра Маслова 

Читайте также:

Ветхое жилье будут ремонтировать за счет жильцов

Собственникам «аварийного» жилья дадут льготную ипотеку

Сахалин и Курилы охватил «строительный бум»

Популярное

Счетная палата требует увеличить транспортный налог

Land Cruiser устроил беспредел и отделался от наказания

Ураган и снег: об ударе стихии предупреждают синоптики

Услуга ЖКХ подорожает в Приморье
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Пять причин слетать на Сахалин
Голосовать
Загрузка...