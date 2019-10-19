Потому что нельзя: жителей столицы разозлили водители автобусов

Жительница Владивостока пожаловалась на возмутительное поведение водителей общественного транспорта. По словам девушки, автобусники поголовно не дают пассажирам взять чек за безналичную оплату проезда. Об этом сообщает DEITA.RU.

Как передает слова горожанки dpskontrol125rus, водители автобусов как церберы сторожат чековые ленты, торчащие из терминалов безналичной оплаты. По словам женщины, при попытке взять свой чек об оплате, мужчины «делают круглые глаза» и запрещают трогать ленту.

«На вопрос, почему нельзя – отмалчиваются», - рассказывает местная жительница.

Поводом для жалобы стало вопиющее поведение водителя автобуса номер тридцать один: мужчина покрыл пассажирку нецензурной бранью за то, что последняя посмела оторвать чужие чеки, чтобы забрать свой.

«Вчера, восемнадцатого октября, на остановке Школьная водитель автобуса обматерил меня после очередного вопроса почему я не могу забрать свой чек об оплате проезда», - жалуется жительница Владивостока отметив, что оторванные чеки от предыдущих пассажиров она отдала в руки водителю, а нецензурная лексика посыпалась на нее после попытки положить свой чек в карман.

«Конечно, я была в культурном шоке из-за того, что водитель автобуса может матом послать пассажира, который оплатил проезд, но забрал свой чек. Так вот вопрос вот в чём: почему водители не отрывают чеки оплаты и почему я не могу забрать свой чек с собой. Повторюсь, ситуация возникает не первый раз! Очень интересно, зачем водителям наши чеки?», - задается вопросом горожанка.



Екатерина Цой