Поторопитесь: стоимость медкомиссии вырастет в шесть раз

Курсантам автошкол и желающим приобрести водительское удостоверение стоит поторопиться. С 22 ноября текущего года стоимость прохождения медицинской комиссии возрастет в разы, сообщает DEITA.RU. Такой вывод можно сделать из приказа Минздрава России от 10 сентября 2019 года «О внесении изменений в порядок проведения обязательно медицинского освидетельствования водителей транспортных средств». Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно официальному документу, всех желающих получить водительское удостоверение при прохождении медицинской комиссии обяжут сдавать кровь и мочу. Главная цель нововведения — выявить в организме психотропных веществ и не допустить таких граждан к управлению автомобилем. Кроме того, данные анализы способны выяснить, насколько часто человек употребляет алкоголь. Проще говоря, если человек ежедневно выпивает до состояния опьянения, анализы это покажут.

Российские СМИ отмечают, что стоимость справки от нарколога после нововведения возрастет в шесть раз. Если сегодня ее можно приобрести за 500 рублей, то уже в конце следующей недели — за три тысячи.

В наркологическом диспансере «Финикс» во Владивостоке пояснили, что на данный момент стоимость справки составляет 500 рублей, но это в том случае, если инспекторы ГИБДД никогда не останавливали водителя пьяным. На вопрос, а когда начнут сдавать кровь и мочу, специалисты точно ответить не смогли, однако рекомендовали все-таки поторопиться.

Екатерина Брязгунова