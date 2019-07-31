Обеспечение минимальным набором продовольствия предложено разделить по половому признаку, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

ФИЦ питания и биотехнологии выступил за то, чтобы разделить одну уже имеющуюся и просчитанную потребительскую корзину россиян на две - мужскую и женскую.



По мнению специалистов Федерального исследовательского центра, состав потребкорзин должен отличаться как для людей разных полов, так и для детей разных возрастов.

При этом, эксперты, предложившие данную инициативу, включили в новые гендерные потребительские корзины больше продуктов, чем есть сейчас по нынешним нормам.

Её вес равняется 980 килограммам для мужчин и 837 килограмм для женщин в расчёте на год потребления, в то время как прежний вес всего 808 килограмм.

Увеличены порция мяса, рыбы, молока и овощей с яйцами. В разных категориях объёмы увеличения доходят до 33-36%. При этом эксперты снизили количество хлеба и картофеля на 13-16%.

Дмитрий Шевченко