Поураганило — приморцы устраняют результаты прошедшей грозы

В ночь с 1 на 2 мая в Приморье прошёл сильный дождь, сопровождающийся шквалистым ветром, сообщает DEITA.RU.

Ключевой особенностью непогоды стали внушительные раскаты грома и пронзительные молнии. Однако, кроме испуга буйство природы обернулось для приморцев и материальными последствиями.

Так, в районе Тысячекоечной больницы Владивостока ветер свалил на проезжую часть дерево, которые оборвало провода ЛЭП.

Из-за этого проезд к медицинскому учреждению был фактически блокирован. Над устранением препятствия уже работает бригада оперативных служб.

Ещё одним последствием урагана стала огромная дыра в жилом доме по адресу ул. Арсеньева, 4А во Владивостоке, которая образовалась из-за падения на крышу материалов с соседней стройки.

Судя по фото, о проблеме уже знают контролирующие организации и заделывать получившуюся брешь начнут уже в самое ближайшее время.