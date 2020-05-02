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Поураганило — приморцы устраняют результаты прошедшей грозы

дерево

Непогода оставила свой след

В ночь с 1 на 2 мая в Приморье прошёл сильный дождь, сопровождающийся шквалистым ветром, сообщает DEITA.RU.

Ключевой особенностью непогоды стали внушительные раскаты грома и пронзительные молнии. Однако, кроме испуга буйство природы обернулось для приморцев и материальными последствиями.

Так, в районе Тысячекоечной больницы Владивостока ветер свалил на проезжую часть дерево, которые оборвало провода ЛЭП. 

Из-за этого проезд к медицинскому учреждению был фактически блокирован. Над устранением препятствия уже работает бригада оперативных служб.

Ещё одним последствием урагана стала огромная дыра в жилом доме по адресу ул. Арсеньева, 4А во Владивостоке, которая образовалась из-за падения на крышу материалов с соседней стройки.

Судя по фото, о проблеме уже знают контролирующие организации и заделывать получившуюся брешь начнут уже в самое ближайшее время.

Брешь крыша
Источник изображения: DEITA.RU
Крыша провал
Источник изображения: DEITA.RU

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