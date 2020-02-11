Поведение автохама на внедорожнике обсуждают во Владивостоке

Пользователи соцсетей во Владивостоке обсуждают поведение водителя внедорожника Toyota Land Cruiser, который перекрыл проезд вдоль домов утром перед работой, сообщает ИА DEITA.RU. Жалобу на поведение водителя оставила жительница столицы.



Как рассказала автор поста, рано утром она не смогла выехать из двора своего дома – мужчина на джипе перекрыл дорогу. Когда женщина попросила водителя пропустить ее, водитель накричал и стал ругаться матом. Как оказалось, он не просто так перекрыл дорогу – ему надо было «прикурить» авто жены. Женщине, автору поста, пришлось ехать задом несколько сотен метров.

Пользователи соцсетей разделились на 2 лагеря. Одни поддержали автора и посочувствовали ей, а другие встали на сторону водители джипа:

«У меня стойкое ощущение что девушка начала истерить и сама спровоцировала грубое отношение к себе. Я уверен что если бы нормально обратилась... ей бы нормально ответили что "прикурят" машину и освободят проезд»

«Что бы прикурить от другой машины много времени не надо. Можно было спокойно подождать».

Фото: dps_patrul