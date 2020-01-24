Повсеместный «Мир» отложили на неопределенный срок

Повсеместное использование карт «Мир», так волнующее россиян, отложено на неопределенный срок. Национальная платежная система, по мнению депутатов Государственной Думы, пока не готова внедриться во все торговые точки страны, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Известия»

Журналистам издания-респондента о таких перспективах отечественной «кредитки» рассказал глава комитета ГД по финансовым рынкам, Анатолий Аксаков. Парламентарий объяснил, почему обещанные по «Миру» поправки в законодательство так и не внесли.

Оказалось, что раньше оплата картой «Мир» могла пройти только в магазинах и местах общественного питания, чей годовой оборот превышает 40 000 000 рублей. С 1 января 2020 в правительстве хотели понизить этот порог до 20-ти миллионов.

«Но даже эти меры так и не приняли», - добавил депутат.

В настоящий момент обсуждение поправок отложили на неопределенный срок. Впрочем, предложенные ранее меры, предлагаемые в отношении НСПК(оператор карт), ранее одобрял Банк России. Национальный платежный совет также высказывался в пользу – причем не столько «Мира», сколько возможности повсеместного безналичного расчета, как такового.

«Поправки в закон посвящены продвижению не столько российских карточек, сколько способов безналичной оплаты в принципе. То есть они бы затронули те предприятия, где «пластик» сейчас не принимается вообще», - объяснила глава НПС Алма Обаева.

По мнению экспертов, банкиров и некоторых чиновников, продвижение поправок в законодательство по НСПК «заглохло», в числе прочего, благодаря развитию альтернативных(и часто, более удобных) систем и инструментов. Например – QR-кода, который становится более выгодным для торгово-сервисных предприятий.

Евгений Черемухин