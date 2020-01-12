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«Повторяется каждый год» - МЧС предупредило об опасности
Несмотря на постоянные предупреждения спасателей, синоптиков и врачей, приморцы продолжают выезжать на лед на машинах, не заботясь даже проверить его прочность, сообщает DEITA.RU.
Несмотря на огромное количество провалившихся под лед машин и людей, и трагедии, которые каждый год активно освещают как в социальных сетях и СМИ, так и в официальных релизах ведомств, приморцы продолжают упорно выходить на рыбалку на лед.
Специалисты отмечают, что ситуация с автомобилями подо льдом не меняется от года в год, несмотря на все увещевания служб.
«У берега, на стремнинах, возле вмерзших предметов и подземных вод ни в коем случае нельзя даже проезжать, не говоря уже о парковке. Лед в этих местах очень тонкий. Особенно это касается моря», - отмечают в МЧС края.
За подобные выезды на акваторию есть и наказание. Но оно не пугает приморцев – всего 1-3 тысячи, как не пугает их и возможность потерять собственное здоровье или даже жизнь.
«Часто проезжаю в районе Моргородка на электричке – начинают там рыбачить, едва встанет лед. Как-то на Спортивной набережной видела рыбаков – судя по всему, у берега лед по ними провалился, но они не остановились и, судя по следам, выбрались – было неглубоко – и ушли дальше. Какая там рыба на Набережной в этой воде – вопрос десятый, но уж очень целеустремленные они были», - рассказывает жительница Владивостока Марина.
Напомним, что почти полсотни машин провалилось под лед на бухте Воевода 5 января.
Александра Маслова