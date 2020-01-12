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6 Декабрь 2019, 18:15

«Повторяется каждый год» - МЧС предупредило об опасности

МЧС

Несмотря на постоянные предупреждения спасателей, синоптиков и врачей, приморцы продолжают выезжать на лед на машинах, не заботясь даже проверить его прочность, сообщает DEITA.RU.

Несмотря на огромное количество провалившихся под лед машин и людей, и трагедии, которые каждый год активно освещают как в социальных сетях и СМИ, так и в официальных релизах ведомств, приморцы продолжают упорно выходить на рыбалку на лед.

Специалисты отмечают, что ситуация с автомобилями подо льдом не меняется от года в год, несмотря на все увещевания служб.

«У берега, на стремнинах, возле вмерзших предметов и подземных вод ни в коем случае нельзя даже проезжать, не говоря уже о парковке. Лед в этих местах очень тонкий. Особенно это касается моря», - отмечают в МЧС края.

За подобные выезды на акваторию есть и наказание. Но оно не пугает приморцев – всего 1-3 тысячи, как не пугает их и возможность потерять собственное здоровье или даже жизнь.

«Часто проезжаю в районе Моргородка на электричке – начинают там рыбачить, едва встанет лед. Как-то на Спортивной набережной видела рыбаков – судя по всему, у берега лед по ними провалился, но они не остановились и, судя по следам, выбрались – было неглубоко – и ушли дальше. Какая там рыба на Набережной в этой воде – вопрос десятый, но уж очень целеустремленные они были», - рассказывает жительница Владивостока Марина.

Напомним, что почти полсотни машин провалилось под лед на бухте Воевода 5 января.

Александра Маслова

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