Цены на продукты питания могут стать выше, сообщает DEITA.RU.

Как пишет РИА ФАН, ретейлеры предупреждают о вероятном росте цен на продукты питания из-за высоких ставок по эквайрингу. В Ассоциации компаний розничной торговли и Ассоциации компаний интернет-торговли не исключают, что торговые сети откажутся от скидок и акций.

Также рост цен обусловлен инфляцией и сезонным фактором. Повышение ставок провоцирует весьма незначительное увеличение цен.

Эксперты склонны считать, что ретейлеры пытаются оправдаться, перекладывая вину за повышение цен на кредитные организации.

Анастасия Туркова