25 Май 2019, 04:45
Повышение цен на продукты пообещали и объяснили россиянам
Источник изображения: DEITA.RU
Цены на продукты питания могут стать выше, сообщает DEITA.RU.
Как пишет РИА ФАН, ретейлеры предупреждают о вероятном росте цен на продукты питания из-за высоких ставок по эквайрингу. В Ассоциации компаний розничной торговли и Ассоциации компаний интернет-торговли не исключают, что торговые сети откажутся от скидок и акций.
Также рост цен обусловлен инфляцией и сезонным фактором. Повышение ставок провоцирует весьма незначительное увеличение цен.
Эксперты склонны считать, что ретейлеры пытаются оправдаться, перекладывая вину за повышение цен на кредитные организации.
Анастасия Туркова
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