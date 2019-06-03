Бюджет не заметил роста поступлений от внутреннего налога на добавленную стоимость, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Ленту.ру".

Согласно докладу Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте России, роста поступлений по внутреннему НДС относительно ВВП не произошло, несмотря на то, что с 1 января 2019 года базовая ставка НДС повысилась с 18 до 20 процентов.

Как отмечают специалисты, причиной отсутствия ожидаемого властями эффекта могло послужить осуществление некоторых сделок на конец 2018 года в преддверии роста ставки. Кроме этого, такую ситуацию могло спровоцировать снижение налоговой базы.

Напомним, что повышение НДС, по оценкам финансового руководства страны, должно приносить в среднем 620 миллиардов рублей в год дополнительных поступлений. Эти деньги должны пойти на финансирование нацпроектов.

Одновременно с этим россияне заявляют о снижении своих заработных плат.