Повышение пенсий саботирует Госдума

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Пенсия

Депутаты Государственной Думы отказались повышать пенсии дальневосточникам, сообщает DEITA.RU.

На первом пленарном заседании осенней сессии 10 сентября депутаты Государственной Думы рассмотрели законопроект Андрея Андрейченко (фракция ЛДПР) о применении районных коэффициентов при определении размера фиксированной выплаты к страховой пенсии гражданам, проживающим на Дальнем Востоке, то есть с коэффициентом 1,3 (+30% к пенсии).

Ранее комитет Государственной Думы по труду рекомендовал отклонить данный законопроект. Основывались депутаты, в том числе, и на том, что в регионе уже действует целый ряд специальных программ: дальневосточный гектар, особые экономические зоны, территории опережающего развития. Против принятия законопроекта выступили и правительство Дмитрия Медведева и комитет по социальной политике Совета Федерации. Одним из аргументов «против» послужило отсутствие в финансово-экономическом обосновании к инициативе источников ее финансирования.

Депутаты Государственной Думы проявили «хитрость», фактически саботируя голосование по законопроекту о повышении пенсий дальневосточникам. Ни одного голоса «против» подано не было. Но и «за» проголосовали лишь 88 депутатов, один воздержался. Поэтому законопроект Госдумой принят не был.

«Законопроект ЛДПР был отклонен. Уверен, что в 2021 году у нас будет новая пропорция в законодательном органе и подобные законы будут приниматься. А пока продолжаю работать: рассмотрения ждет ещё 21 мой законопроект на благо Приморского края и всего Дальнего Востока», - прокомментировал в социальных сетях непринятый законопроект о дальневосточных надбавках к пенсии депутат Государственной Думы Андрей Андрейченко. 

Дмитрий Санников

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