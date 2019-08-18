По мнению экспертов Eurasianet, повышение пенсионного возраста не решило проблем самой системы, сообщает DEITA.RU.

Как отмечает американское издание, повышение пенсионного возраста в России стало только первым из необходимых изменений. Оно само по себе не решило ни одну из проблем пенсионной системы, а лишь позволило отложить их рассмотрение. При этом все дальнейшие изменения, которые потребуется внести правительству, могут встретить еще больше недовольства со стороны граждан и вызвать новые протесты.

Простым увеличением пенсионного возраста нельзя сократить накопленные пенсионные обязательства государства перед человеком. Просто их исполнение отодвигается во времени. А к тому моменту, когда гражданин все же выйдет на пенсию, платить ему нужно будет больше.

Не способно решить проблему и анонсируемое введение индивидуального пенсионного капитала. Опыт различных стран, которые пытались внедрять частную накопительную пенсию, показывает, что она пользуется популярностью у 10-20% населения. В России же за последние 15 лет государство меняло условия работы пенсионной системы такое количество раз, что население потеряло к ней доверие. И что-то там добровольно копить будет количество человек, сопоставимое со статистической погрешностью.

Окончательный вариант индивидуального пенсионного капитала пока не утвержден. Основные разногласия между членами финансово-экономического блока правительства касаются того, должно ли участие в проекте быть обязательным для всех россиян или добровольным.

Между тем, в России растет количество людей, которым отказывают в пенсии из-за стажа. В 2017 году отказов было 125 тысяч, а в 2018 году – уже 170 тысяч. Одна из пострадавших – женщина, которая работала продавцом в 80-х. При приеме на работу кадровик неправильно записал дату ее рождения, а печать на документах прочитать невозможно. Как результат – минус пять лет стажа и отказ в выплате страховой пенсии.

Дмитрий Санников