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Повышенная готовность по коронавирусу введена в Приамурье
Из сообщения Роспотребнадзора по Амурской области стало известно, что в Приамурье введен режим повышенной готовности по профилактике опасного коронавируса из Китая, сообщает DEITA.RU.
Из-за непосредственной близости региона с КНР и ожидаемых миграций в связи с Новым годом, областные инфекционные больницы уже подготовились к возможным последствиям. Оборудованы изолированные боксы и подготовлен необходимый запас медикаментов.
Кроме того, сотрудники ведомства настоятельно рекомендуют соблюдать профилактические меры – носить медицинские маски, соблюдать гигиену и вовремя обращаться за медицинской помощью в случае тревожных симптомов. Людям пожилого возраста и детям советуют не посещать Китай в ближайшее время.