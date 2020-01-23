Повышенная готовность по коронавирусу введена в Приамурье

Из сообщения Роспотребнадзора по Амурской области стало известно, что в Приамурье введен режим повышенной готовности по профилактике опасного коронавируса из Китая, сообщает DEITA.RU.

Из-за непосредственной близости региона с КНР и ожидаемых миграций в связи с Новым годом, областные инфекционные больницы уже подготовились к возможным последствиям. Оборудованы изолированные боксы и подготовлен необходимый запас медикаментов.

Кроме того, сотрудники ведомства настоятельно рекомендуют соблюдать профилактические меры – носить медицинские маски, соблюдать гигиену и вовремя обращаться за медицинской помощью в случае тревожных симптомов. Людям пожилого возраста и детям советуют не посещать Китай в ближайшее время.