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Повышенная готовность: снег вот-вот начнется
Городские службы жизнеобеспечения находятся в состоянии повышенной готовности, сообщили DEITA.RU в администрации Владивостока.
Примосркие синоптики прогнозируют возможное ухудшение погодных условий. Сегодня, 30 ноября, вечером во Владивостоке возможен небольшой снег. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем составит от - 4 до - 6 градусов по Цельсию, вечером ожидается потепление до - 1 градуса и небольшой снег. При этом непогода будет сопровождаться ветром, скорость которого составит от 3 до 11 м/с. На дорогах возможны гололедные явления.
В связи с непогодой во Владивостоке продолжает работу оперативный штаб по ликвидации последствий снегопада. Как рассказали в городском управлении по делам ГО и ЧС, все службы жизнеобеспечения находятся в состоянии повышенной готовности. В любой момент дорожная техника будет готова приступить к ликвидации последствий непогоды. На уборку снега выйдет специализированная техника – трактора-щетки, машины с отвалами, автогрейдеры, машины для нанесения жидких химреагентов и песко-соляной смеси – и дорожные рабочие.
Автомобилистам рекомендуют быть внимательными за рулем, соблюдать скоростной режим и не выезжать на дороги города на летней резине.
Дмитрий Санников