Повышение пенсий ожидается российских тюремщиков, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Известия».

Накануне представители Минюста подготовили законопроект и внесли его в Государственную Думу о повышении пенсии судебным приставам. Согласно документу, уровень пенсий сотрудников федеральной службы будет повышен до размера пенсий тех, кто отслужил во Росгвардии или МВД.

Стоит отметить, что данная мера была предложена, чтобы повысить статус судебных приставов, привлечь кадры, но главное — мотивировать людей на высококвалифицированный труд.

Екатерина Брязгунова