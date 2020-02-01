Появилась новая версия гибели туристов на перевале Дятлова

Специалист-поисковик и токсиколог, занимающиеся версиями гибели группы туристов на перевале Дятлова, выдвинули новую версию трагического и загадочного случая, сообщает DEITA.RU.

Так, специалист по поисковым работам Вадим Брусницин заявил, что в походе туристы употребляли некие галлюциногенные вещества, которые и заставили принимать их крайне нелогичные действия – к примеру, разрезать палатку, выбежать на мороз практически раздетыми и так далее.

По версии специалиста, молодые люди могли купить хлеб у местных жителей – нечто с добавлением галлюциногенных или ядовитых грибов.

Токсиколог не отрицает подобной вероятности. По его мнению, грибная смесь, дозу которой превысили, могла привести к такому «коллективному помешательству» и значительному увеличению силы, которая «помогла» туристам бежать от палатки полураздетыми.

Напомним, что трагический и загадочный случай произошел 60 лет назад. Группа из девяти туристов отправилась на гору Холатчахль и погибла при обстоятельствах, которые до сих пор точно не установлены. Трагический случай привлек внимание множество специалистов разных профилей: медиков, туристов, экспертов по лавинам, а также деятелей искусства.