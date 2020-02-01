telegr wh call

Новости

Появилась новая версия гибели туристов на перевале Дятлова

1 Февраль 2020, 23:15

Ученые рассказали о неочевидных симптомах сердечного приступа

1 Февраль 2020, 22:15

Стивен Кинг повздорил с Facebook и удалил страницу

1 Февраль 2020, 21:15

Минтруд: новые правила увольнения обязательны не для всех

1 Февраль 2020, 20:15

«Дальневосточный гектар» стал доступен всем россиянам еще в двух регионах

1 Февраль 2020, 19:45

Пьяных водителей хотят оставлять без прав и авто

1 Февраль 2020, 19:15

Роспотребнадзор рассказал, для кого коронавирус наиболее опасен

1 Февраль 2020, 18:45

В феврале россияне отдохнут в понедельник

1 Февраль 2020, 18:15

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Появилась новая версия гибели туристов на перевале Дятлова

гора Облачная

Эксперт-поисковик озвучил очередную версию причин трагедии

Специалист-поисковик и токсиколог, занимающиеся версиями гибели группы туристов на перевале Дятлова, выдвинули новую версию трагического и загадочного случая, сообщает DEITA.RU.

Так, специалист по поисковым работам Вадим Брусницин заявил, что в походе туристы употребляли некие галлюциногенные вещества, которые и заставили принимать их крайне нелогичные действия – к примеру, разрезать палатку, выбежать на мороз практически раздетыми и так далее.

По версии специалиста, молодые люди могли купить хлеб у местных жителей – нечто с добавлением галлюциногенных или ядовитых грибов.

Токсиколог не отрицает подобной вероятности. По его мнению, грибная смесь, дозу которой превысили, могла привести к такому «коллективному помешательству» и значительному увеличению силы, которая «помогла» туристам бежать от палатки полураздетыми.

Напомним, что трагический и загадочный случай произошел 60 лет назад. Группа из девяти туристов отправилась на гору Холатчахль и погибла при обстоятельствах, которые до сих пор точно не установлены. Трагический случай привлек внимание множество специалистов разных профилей: медиков, туристов, экспертов по лавинам, а также деятелей искусства. 

Читайте также:

Раскрыта тайна поголовной депрессии россиян

Раскрыта тайна появления боевого самолета на трассе в Приморье

Тайна раскрыта: таким россиянам не повысят пенсию

Александра Маслова

Популярное

Сурикат покусал ребенка в контактном зоопарке во Владивостоке

Сорокоградусные морозы ждут Приморье на следующей неделе

Фокино планирует отремонтировать две дороги за 12 миллионов

Коронавирус обрушил юань
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...