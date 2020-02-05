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Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Появились фотографии из ценра для эвакуированных из Китая россиян

номер для карантина Тюмень

Условия для людей, у которых подозревают коронавирус, лучше, чем на курорте

В Сети появились фотографии из центра, который выделили под изоляцию прибывших из китайского города Ухань россиян, сообщает  ИА DEITA.RU. Центр находится в пригороде Тюмени.

В палатах, рассчитанных на 1-2 человек, есть все необходимое. По сообщению регионального штаба по профилактике коронавируса, всех прибывших из Китая россиян ждут удобные номера. В них есть телевизоры, холодильники и интернет. В номерах, в которых будут жить дети, есть вся необходимая для них мебель и игрушки.

Ранее сообщалось о том, что два военных самолета 5 февраля эвакуировали 144 человека из города Ухань в Китае. Теперь им предстоит провести на карантине в Тюмени 14 дней. 

Фото: Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

номера для карантина
Источник изображения: Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

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