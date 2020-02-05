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Появились фотографии из ценра для эвакуированных из Китая россиян
Условия для людей, у которых подозревают коронавирус, лучше, чем на курорте
В Сети появились фотографии из центра,
который выделили под изоляцию прибывших из китайского города Ухань россиян,
сообщает ИА DEITA.RU. Центр находится в
пригороде Тюмени.
В палатах, рассчитанных на 1-2 человек, есть все необходимое. По сообщению регионального штаба по профилактике коронавируса, всех прибывших из Китая россиян ждут удобные номера. В них есть телевизоры, холодильники и интернет. В номерах, в которых будут жить дети, есть вся необходимая для них мебель и игрушки.
Ранее сообщалось о том, что два военных самолета 5 февраля эвакуировали 144 человека из города Ухань в Китае. Теперь им предстоит провести на карантине в Тюмени 14 дней.
Фото: Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса