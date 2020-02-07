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Появились новости о кабриолетах Aurus
СМИ сообщили о финале испытаний
Парадные кабриолеты Aurus прошли государственные испытания,
сообщает ИА DEITA.RU. Новенькие отечественные автомобили проверяли на
соответствие техзаданию.
Как пишет РИА «ФАН», источник сообщил о том, что испытания парадных кабриолетов завершены. Результаты испытаний показали, что производитель выполнил все требования, которые были прописаны в техническом задании.
Напомним, кабриолеты Aurus впервые появились на параде 9 мая 2019 года в Москве. Новые машины будут поставляться для снабжения Министерства обороны России.
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