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Появились новые причины отстранять чиновников от работы

Офис

В силу вступил новый закон – о том, что теперь госслужащих можно временно отстранить, если в отношении него ведется служебная проверка, сообщает DEITA.RU.

Согласно публикации «Парламентской газеты» и тексту новеллы, гражданских служащих теперь можно отстранять от замещаемой должности. Однако, деньги на этот срок должны выплачиваться работнику в полном объеме.

Кроме того, появился пункт о том, что длительность такого отстранения должна не превышать месяц со дня принятия решения о проверке.

По мнению авторов инициативы, такое нововведение защитит самих служащих – работодатель не сможет выплачивать заработную плату в течение неопределенного времени тому, кто уже фактически не выполняет обязанности, но числится по документам.

Александра Маслова

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