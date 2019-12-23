Появилось расписание ОГЭ для российских школьников

Расписание ОГЭ уже появилось на сайтах профильных ведомств. Теперь известно, когда девятиклассники по всей России будут сдавать экзамены, сообщает DEITA.RU.

Так, согласно сообщению ведомств, экзамены будут проходить с 22 мая по 9 июня 2020 года.

Стоит отметить, что экзамены можно сдать досрочно. Кроме того, есть дополнительные и резервные сроки. К примеру, тем, кто хочет сдать экзамены раньше времени, следует озаботиться этим с 21 апреля до 6 мая.

Пересдать ОГЭ можно с 4 по 11 сентября.

Более того, появился список предметов, которые можно взять с собой на экзамен. Так, на экзамен по русскому языку ученик может принести орфографический словарь, на алгебру – справочные материалы. А на экзамен по физике и химии понадобится оборудование для эксперимента – он стал обязательным с этого года.

Отметим, что это расписание относится и к Приморскому краю - школьники региона будут сдавать ОГЭ тогда же, когда и все российские девятиклассники.

Вот утвержденное расписание экзаменов:

22 мая (пятница) - иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский);

23 мая (суббота) - иностранные языки;

26 мая (вторник) - история, физика, биология, химия;

29 мая (пятница) - обществознание, информатика (ИКТ), география, химия;

30 мая (суббота) - обществознание;

2 июня (вторник) - русский язык;

5 июня (пятница) - литература, физика, информатика (ИКТ), география;

9 июня (вторник) - математика.

Александра Маслова