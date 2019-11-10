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Появилось видео эвакуации пострадавшего туриста из пещеры
Появилось видео эвакуации пострадавшего туриста в пещере «Приморский богатырь», сообщает DEITA.RU. Уникальные кадры того, как пострадавшего вытаскивали из пещеры, опубликовал паблик администрации Приморского края в Instagram.
35-летний мужчина отправился в пещеру в составе туристической группы из 11 человек. Однако оступился и получил травму, после чего не смог дальше двигаться. Было принято решение обратиться к спасателям.
Спасатели получили звонок о ЧП в полвторого ночи, и уже в 4 часа 30 минут по местному времени прибыли к пещере, расположенной в Партизанском районе.
Как рассказал спасатель Игорь Чемоданов, пострадавшего гражданина удалось на специальных носилках поднять из пещеры. После чего более двух километров несли через гору, а далее везли на машине до того месте, где ждала скорая помощь.
Отмечается, что туристическая группа не зарегистрировала свой маршрут.
Екатерина Брязгунова