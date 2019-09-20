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Появилось видео с серьезного пожара на овощном складе
20 Сентябрь 2019, 12:22
В первой половине дня в пятницу, 20 сентября, в приморском городе Уссурийске сгорел овощной склад, сообщает DEITA.RU. Видео с места событий опубликовал паблик mark2_che.
Судя по кадрам, на место происшествия пожарные прибыли весьма оперативно. Несмотря на то, что возгорание началось ранним утром, на овощной базе были работники, которые всеми правдами и неправдами пытались спасти товар. Кое-что все-таки удалось уберечь от огня.
Как пояснили в ГУ МЧС России по Приморскому краю, пожар, действительно, начался пятничным утром. Информация о происшествии в районе первого строения по улице Лимичёвская поступила в 5 часов 26 минут по местному времени. Через девять минут к горящему складу прибыли пожарные. В 7 часов 30 минут была объявлена локализация, а в 9 часов 33 минуты — полностью ликвидировано открытое горение. Далее длительное время проводилась проливка.
Площадь пожара составила 700 квадратных метров. Сведения о пострадавших не поступали.
Стоит отметить, что на территории Приморья участились пожары. По предварительной информации, это произошло из-за резкого похолодания. Теперь люди пытаются согреться — печное отопление, обогреватели — все это иногда приводит к тяжелым последствиям.
Екатерина Брязгунова