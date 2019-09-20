telegr wh call

Новости

Александр Тютерев: Выбранный путь развития сельского хозяйства края ошибочен

20 Сентябрь 2019, 15:04

Названы регионы с самыми большими зарплатами

20 Сентябрь 2019, 15:00

Смертельные заблуждения: в это верит каждый водитель

20 Сентябрь 2019, 14:54

Дмитрий Медведев отменил праздники

20 Сентябрь 2019, 14:30

Разлив нефти у столичного берега попал на видео

20 Сентябрь 2019, 14:15

Кинофестиваль «Меридианы Тихого» завершился в Приморье

20 Сентябрь 2019, 14:08

За эти действия с машиной точно лишат прав

20 Сентябрь 2019, 14:00

Генконсульство КНДР высказалось о конфликте рыбаков и пограничников

20 Сентябрь 2019, 13:57

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Появилось видео с серьезного пожара на овощном складе

20 Сентябрь 2019, 12:22

спасатели, пожарные, пожар

В первой половине дня в пятницу, 20 сентября, в приморском городе Уссурийске сгорел овощной склад, сообщает DEITA.RU. Видео с места событий опубликовал паблик mark2_che.

Судя по кадрам, на место происшествия пожарные прибыли весьма оперативно. Несмотря на то, что возгорание началось ранним утром, на овощной базе были работники, которые всеми правдами и неправдами пытались спасти товар. Кое-что все-таки удалось уберечь от огня.

Как пояснили в ГУ МЧС России по Приморскому краю, пожар, действительно, начался пятничным утром. Информация о происшествии в районе первого строения по улице Лимичёвская поступила в 5 часов 26 минут по местному времени. Через девять минут к горящему складу прибыли пожарные. В 7 часов 30 минут была объявлена локализация, а в 9 часов 33 минуты — полностью ликвидировано открытое горение. Далее длительное время проводилась проливка.

Площадь пожара составила 700 квадратных метров. Сведения о пострадавших не поступали.

Стоит отметить, что на территории Приморья участились пожары. По предварительной информации, это произошло из-за резкого похолодания. Теперь люди пытаются согреться — печное отопление, обогреватели — все это иногда приводит к тяжелым последствиям.

Екатерина Брязгунова


Читайте также:

Дубль четыре: потоп блокировал главную трассу в Приморье

«Это фиаско, братан»: чиновники перепутали Русский мост с тайским

Видео: во Владивостоке рухнул мост

Популярное

В Сбербанке объяснили акцию «35 тысяч каждому»

Сбербанк принял непопулярное решение

"Некому летать": бортпроводников массово "косит" неизвестная болезнь

«Не закон, а маразм» — закон об обнулении штрафов возмутил россиян
‡агрузка...
Загрузка...