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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Появилось видео взорвавшегося на дороге такси

Такси

В Сети опубликовали видео взрыва газового баллона в машине популярной службы «Такси». Автомобиль проезжал по одной из улиц Егорьевска в Московской области, сообщает DEITA.RU.

Происшествие случилось днем в понедельник, 16 декабря. На кадрах, которые запечатлела камера видеонаблюдения, видно, как пламя быстро охватывает весь автомобиль.

Отмечается, что водителю все-таки удалось выбраться из машины, но он все-таки получил ожоги. К моменту прибытия пожарных от автомобиля остался один металлический кузов — все остальное выгорело полностью.

Причиной пожара называют взрыв газового баллона. Судя по всему, бензиновый автомобиль был переделан в газовый. Вмешательства в конструкцию и привели к несчастью.

Екатерина Брязгунова

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