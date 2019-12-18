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Появилось видео взорвавшегося на дороге такси
В Сети опубликовали видео взрыва газового баллона в машине популярной службы «Такси». Автомобиль проезжал по одной из улиц Егорьевска в Московской области, сообщает DEITA.RU.
Происшествие случилось днем в понедельник, 16 декабря. На кадрах, которые запечатлела камера видеонаблюдения, видно, как пламя быстро охватывает весь автомобиль.
Отмечается, что водителю все-таки удалось выбраться из машины, но он все-таки получил ожоги. К моменту прибытия пожарных от автомобиля остался один металлический кузов — все остальное выгорело полностью.
Причиной пожара называют взрыв газового баллона. Судя по всему, бензиновый автомобиль был переделан в газовый. Вмешательства в конструкцию и привели к несчастью.
Екатерина Брязгунова