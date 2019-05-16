Поскрести по соцсетям: на работу стали нанимать в Сети, сообщает DEITA.RU.

Сервис SuperJob провёл исследование, результатом которого стал ошеломляющий вывод - более 60% руководителей компаний подбирают себе новых людей с помощью социальных сетей.

Кроме этого, электронные профили уже нанятых сотрудников представляют интерес для трети работодателей, а 3% и вовсе увольняли людей не за рабочие проступки, а за поведение в соцсети. При этом, 62% опрошенных знают, что их начальники следят за их страничками.

Что ещё интересно, россияне с доходом ниже 30 тысяч рублей оказались более склонными к тому, чтобы заводить и вести соцсети, чем тем, кто имеет доход выше среднего.