Жулики списывают деньги с карт через мобильные приложения агрегаторов такси, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Российскую газету".

Обозреватель издания провёл собственное небольшое расследование на тему нового способа мошенничества, который набирает обороты в России.

Поводом для этого послужила неприятная ситуация, в которую он попал сам. Однажды проснувшись утром в Москве он обнаружил, что кто-то списывал деньги с его карты, которая была привязана к приложению "Яндекс.Такси". Система отображала поездки в других городах, которые журналист просто не мог совершить.

Кроме этого, в профиле пользователя "Яндекса" был указана некий незнакомый номер телефона в качестве дополнительного. Как пояснил руководитель отдела аналитики и спецпроектов InfoWatch Андрей Арсентьев, скорее всего, кто-то взломал аккаунт и подключил дополнительный номер телефона для совершения поездок за чужой счет. При этом, по словам эксперта, мошенничество может быть как на уровне сотрудников агрегатора, так и на уровне третьих лиц.

Также он отметил, что по мере развития электронных услуг и новых форм оплаты становится всё больше попыток взломов аккаунтов и мошеннического использования сервисов. Кроме того, по данным ряда исследований, многие подобные приложения имеют массу уязвимостей и не обладают высокой степенью защиты от взломов.

Жертвам мошенничества прежде всего стоит заблокировать скомпрометированную карту и сменить пароли в личных кабинетах всех сервисов. Тем временем в самом "Яндекс.Такси" уже сообщили, что подобные случаи встречаются нередко.

Гражданам рекомендуют быть внимательными и помнить, что интернет является местом повышенной опасности в сфере мошенничества.

Дмитрий Шевченко