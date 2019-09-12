Появился новый способ мошенничества со счетами

Звонят с неизвестного номера и сразу бросают трубку — в таких случаях эксперты советуют не перезванивать, сообщает DEITA.RU.



Новый, но очень простой способ мошенничества процветает в России. Аферисты звонят на мобильный телефон и сразу сбрасывают вызов. Если любопытный человек все-таки решает перезвонить, то с его баланса может быть списано до нескольких тысяч рублей.

По словам завкафедрой информбезопасности Высшей школы экономики Александра Баранова, единственный способ обезопасить себя — никогда не перезванивать, так как цель мошенников заключается в том, чтобы списать с вашего счета деньги за звонок.

Как пишет «АиФ», после выявления списания денег можно даже обратиться в суд, однако вернуть деньги будет очень сложно. Главная причина отказана в судах по подобным делам — человек перезвонил сам.

Екатерина Брязгунова