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Появился прогноз даты появления вакцины от коронавируса
Между созданием и введением в эксплуатацию должно пройти немало времени
Председатель комитета Госдумы по охране здоровья предположил, когда в лучшем случае появится вакцина от коронавируса, сообщает ИА DEITA.RU.
По мнению парламентария, не стоит рассчитывать на это до четвёртого квартала 2020 года. на это есть объективные причины, пишет «Парламентская газета».
«Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала перспективными девять разрабатываемых в России вакцин. Но вакцину мало создать: она должна пройти ряд испытаний, в ходе которых будет ясно, формируется иммунитет или нет, насколько его хватает, какие появляются антитела, а на это нужно время», – заявил Дмитрий Морозов.
Единственный способ понять, безопасна ли вакцина в целом для человеческого организма, это проверить ее влияние на здоровье испытуемых через четыре месяца после введения. Существуют этапы проверки действенности вакцины, и проигнорировать их нельзя.