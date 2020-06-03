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Появился шанс привиться от коронавируса уже осенью
Специалисты работают над вакциной
Есть вероятность, что старт массовой вакцинации россиян от коронавирусной инфекции нового типа будет уже этой осенью, сообщает ИА DEITA.RU.
Оптимистичный прогноз озвучил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он сказал об этом в ходе брифинга в Доме правительства, пишет РБК.
«Как вы знаете, работа над вакциной идет полным ходом, мы очень ждем результатов. Специалисты говорят, что в случае успеха осенью можно будет начать массовую вакцинацию», – поделился сведениями Чернышенко.
Тем не менее, напомнил вице-премьер, до того, как можно будет получить прививку, нельзя забывать об опасности заразиться COVID-19 и заразить других.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявляла, что российские ученые параллельно занимаются разработкой 47 вакцин от COVID-19.