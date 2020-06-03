Появился шанс привиться от коронавируса уже осенью

Есть вероятность, что старт массовой вакцинации россиян от коронавирусной инфекции нового типа будет уже этой осенью, сообщает ИА DEITA.RU.

Оптимистичный прогноз озвучил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он сказал об этом в ходе брифинга в Доме правительства, пишет РБК.

«Как вы знаете, работа над вакциной идет полным ходом, мы очень ждем результатов. Специалисты говорят, что в случае успеха осенью можно будет начать массовую вакцинацию», – поделился сведениями Чернышенко.

Тем не менее, напомнил вице-премьер, до того, как можно будет получить прививку, нельзя забывать об опасности заразиться COVID-19 и заразить других.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявляла, что российские ученые параллельно занимаются разработкой 47 вакцин от COVID-19.