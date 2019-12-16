Появился список самых могущественных стран года

Американские аналитики составили рейтинг самых могущественных стран года, сообщает DEITA.RU.

Статистику американского издания опубликовала «Российская газета». Отмечается, что анализ проводился по нескольким критериям: ВВП, роль на политической арене, образ в СМИ, военная мощь и другие параметры.

Лидером рейтинга стали США – из-за признанной сильной экономики и большого военного бюджета. Вторая строчка досталась России – она лишь немного уступила Соединенным Штатам. Третье место – у Китая.

Далее, по убывающей идут Германия, затем - Великобритания.

Самыми «незначительными» оказались, согласно рейтингу, страны Прибалтики –Латвия, Литва и Эстония. В список аутсайдеров попали также Словения и Словакия.

Напомним, что российский лидер, Владимир Путин, неоднократно возглавлял список самых влиятельных людей мира по версии Forbes.

Александра Маслова