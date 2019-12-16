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Появился список самых могущественных стран года

Москва, Кремль

Американские аналитики составили рейтинг самых могущественных стран года, сообщает DEITA.RU.

Статистику американского издания опубликовала «Российская газета». Отмечается, что анализ проводился по нескольким критериям: ВВП, роль на политической арене, образ в СМИ, военная мощь и другие параметры.

Лидером рейтинга стали США – из-за признанной сильной экономики и большого военного бюджета. Вторая строчка досталась России – она лишь немного уступила Соединенным Штатам. Третье место – у Китая.

Далее, по убывающей идут Германия, затем - Великобритания.

Самыми «незначительными» оказались, согласно рейтингу, страны Прибалтики –Латвия, Литва и Эстония. В список аутсайдеров попали также Словения и Словакия.

Напомним, что российский лидер, Владимир Путин, неоднократно возглавлял список самых влиятельных людей мира по версии Forbes.

Александра Маслова

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