Появятся ли курилки в поездах, сказали в РЖД

Монополиста попросили прокомментировать слухи насчет появления курительных комнат в поездах дальнего следования, сообщает DEITA.RU.



Заместитель генерального директора ФПК, дочки РЖД, отвечающей за перевозку пассажиров в дальнем следовании, рассказал, появятся ли в поездах курилки. Как рассказал журналистам Константин Торубаров, пока этот вопрос не поднимался.

По словам представителя РЖД, пока компания не намерена устанавливать курилки в своих поездах. Производители вагонов для РЖД также пока не собираются вносить такие изменения в конструкцию.

Напомним, после того, как депутаты Госдумы приняли закон о возвращеии курилок в аэропорты, россияне стали обсуждать возможность установок курительных комнат в поездах дальнего следования.

Елена Миронова