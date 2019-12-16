telegr wh call

Новости

Принимать оплату по картам обяжут почти все магазины

17 Декабрь 2019, 00:30

Появятся ли курилки в поездах, сказали в РЖД

16 Декабрь 2019, 23:45

Рогозин вызывает лифт на Луну

16 Декабрь 2019, 23:15

Москва вывезет тонны мусора в регионы

16 Декабрь 2019, 22:43

Стоимость обучения в университетах изменится

16 Декабрь 2019, 22:15

Треть бюджета на еду: эксперт сказал, когда это закончится

16 Декабрь 2019, 21:45

Власти заставят самых бедных взять ипотеку

16 Декабрь 2019, 21:15

Яровая начала реформировать систему высшего образования

16 Декабрь 2019, 20:45

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Появятся ли курилки в поездах, сказали в РЖД

железная дорога, вокзал, поезд

Монополиста попросили прокомментировать слухи насчет появления курительных комнат в поездах дальнего следования, сообщает DEITA.RU.

Заместитель генерального директора ФПК, дочки РЖД, отвечающей за перевозку пассажиров в дальнем следовании, рассказал, появятся ли в поездах курилки. Как рассказал журналистам Константин Торубаров, пока этот вопрос не поднимался.

По словам представителя РЖД, пока компания не намерена устанавливать курилки в своих поездах. Производители вагонов для РЖД также пока не собираются вносить такие изменения в конструкцию.

Напомним, после того, как депутаты Госдумы приняли закон о возвращеии курилок в аэропорты, россияне стали обсуждать возможность установок курительных комнат в поездах дальнего следования.

Елена Миронова

Читайте также:

МРОТ, курилки и содержание детей в тюрьмах: депутаты приняли законы

В Госдуме хотят вернуть "курилки" на территорию аэропортов

В аэропортах поставят по две курилки

Популярное

Власти избавятся от Почты России

«Ваш счет заблокирован»: закон Поклонской приняла Госдума

Снег из Китая идет на Приморье

Берегитесь: в магазинах стали обманывать по-новому
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Опрос: Сделать ли 31 декабря выходным?
Голосовать
Загрузка...