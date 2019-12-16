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Появятся ли курилки в поездах, сказали в РЖД
Монополиста попросили прокомментировать слухи насчет
появления курительных комнат в поездах дальнего следования, сообщает DEITA.RU.
Заместитель генерального директора ФПК, дочки РЖД, отвечающей за перевозку пассажиров в дальнем следовании, рассказал, появятся ли в поездах курилки. Как рассказал журналистам Константин Торубаров, пока этот вопрос не поднимался.
По словам представителя РЖД, пока компания не намерена устанавливать курилки в своих поездах. Производители вагонов для РЖД также пока не собираются вносить такие изменения в конструкцию.
Напомним, после того, как депутаты Госдумы приняли закон о возвращеии курилок в аэропорты, россияне стали обсуждать возможность установок курительных комнат в поездах дальнего следования.
Елена Миронова