Новости
Что не так в борьбе с пандемией, сказали ученые
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Микрофинансам предлагают не спрашивать с граждан долги
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Эксперт спрогнозировал конец пандемии
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Сто дней Мишустина: кабмин на качелях, но земля рядом
24 Апрель 2020, 21:15
Горбачев признался в ошибках перестройки
24 Апрель 2020, 20:15
Угрозу взлёта тарифов ЖКХ оценили в Правительстве России
24 Апрель 2020, 19:45
Ушла из жизни почетный гражданин города Владивостока Анна Чулкова
24 Апрель 2020, 19:38
Появятся ли войска на улицах Москвы, рассказал Сергей Собянин
24 Апрель 2020, 19:15
Появятся ли войска на улицах Москвы, рассказал Сергей Собянин
Ужесточение мер может не потребоваться
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о нежелании вводить войска в столицу России из-за пандемии COVID-19, сообщает ИА DEITA.RU.
Сергей Собянин оценил мероприятия, которые развёрнуты в Москве в связи с пандемией коронавируса. Градоначальник сравнил ситуацию с другими столицами мира, отметив, что поначалу мягкие меры требуют жёстких мер позже. Ужесточение мер требует введение войск в города. К подобной схеме работы мэру Москвы совсем не хотелось бы прибегать, пишет «Парламентская газета».
Градоначальник считает, что столичные меры иллюстрируют оптимальную схему самоизоляции, а горожане показывают ответственное отношение к ситуации.
В Москве обнаружено 1959 новых случаев инфицирования COVID-19, общее количество горожан с заболеванием свыше 33 тысяч человек.
Тем временем в Приморском крае заболело коронавирусной инфекцией ещё 35 человек, общее количество достигло показателя 220 приморцев.