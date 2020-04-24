Появятся ли войска на улицах Москвы, рассказал Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о нежелании вводить войска в столицу России из-за пандемии COVID-19, сообщает ИА DEITA.RU.



Сергей Собянин оценил мероприятия, которые развёрнуты в Москве в связи с пандемией коронавируса. Градоначальник сравнил ситуацию с другими столицами мира, отметив, что поначалу мягкие меры требуют жёстких мер позже. Ужесточение мер требует введение войск в города. К подобной схеме работы мэру Москвы совсем не хотелось бы прибегать, пишет «Парламентская газета».

Градоначальник считает, что столичные меры иллюстрируют оптимальную схему самоизоляции, а горожане показывают ответственное отношение к ситуации.

В Москве обнаружено 1959 новых случаев инфицирования COVID-19, общее количество горожан с заболеванием свыше 33 тысяч человек.

Тем временем в Приморском крае заболело коронавирусной инфекцией ещё 35 человек, общее количество достигло показателя 220 приморцев.