Позаниматься зимними видами спорта в компании приглашают владивостокцев

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Участие в фестивале бесплатное
В эту субботу, 15 февраля, на озере Юность во Владивостоке пройдет фестиваль зимних видов спорта «Зима спортивная», сообщает ИА DEITA.RU.
Здесь будет открыто несколько площадок различных направлений. Организацией мероприятий займутся спортивные школы. В числе прочего запланирован массовый утренний забег (дистанции 1, 2 и 3 километра, в зависимости от уровня подготовки участников), турнир по мини-футболу на снегу, лыжный и биатлонный забеги, хоккей в валенках.
«Организаторы «Гонки героев» обустроят для участников соревнований полосу препятствий, а самых юных гостей ждет катание на собачьих упряжках», – рассказали в городской администрации.
Спортом программа не ограничится. Будет вариться каша из полевой кухни, к ней предложат горячий чай. А также пройдет концерт городских исполнителей.
Регистрация участников забега открывается в 09:00, официальное открытие фестиваля назначено на 11:00.