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Позарились на святое: красную икру в самолетах ограничат

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Икра

Перевозку красной икры в багажном отделении самолетов хотят ограничить. Об этом сообщает DEITA.RU.

Инициатива о взятии деликатеса под контроль принадлежит руководителю Росрыболовства Илья Шестакову. Глава ведомства считает, что провозя красную икру в неограниченном количестве пассажиры и экипаж самолетов способствуют развитию нелегального «икрового» бизнеса – партии, размеры которых редко бывают меньше двадцати пяти килограмм, не проходят ветеринарный контроль, не имеют подтверждающих безопасность продукции документов и чаще всего предназначены для перепродажи.

Шестаков предложил ввести ограничение на перевозку красной игры в личном багаже без документов – граждане смогут пронести в самолет не более десяти килограмм деликатеса. Профильные ведомства – Минсельхоз, Россельхознадзор и Росрыболовство – должны подготовить список необходимых разрешительных документов для провоза более крупных партий икры и представить соответствующий законопроект.

Отметим, у инициативы уже появилась «группа поддержки» из регионов. В частности, власти Камчатского края заявили, что готовы поддержать законопроект, но при условии, что разрешенная норма для провоза без документов будет увеличена до тридцати двух килограммов.

Екатерина Цой

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