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«Позоруха» — новые разбитые дороги попали в кадр
Во Владивостоке вновь отремонтированные дороги разрушаются за пару дней, сообщает DEITA.RU. Шокирующими фотографиями делятся жители города в социальных сетях.
Как отмечается автор фотографии разбитого колодца, кадр сделан на повороте Шепеткова со Спортивной. «Что же это за ремонт такой, почему бардак в этой сфере настолько зашкаливает? Это ведь бюджетные деньги! И потом вы хотите, чтобы люди платили налоги? За такое?» — пишет автор фото.
Пользователи Instagram живо вступили в дискуссию, ознакомившись с фотографией разбитого колодца. «Какой мэр, такой и асфальт, зато бордюры новые», «Позоруха», «Это деньги не бюджетные! Это деньги налогоплательщиков! Маргарет Тэтчер», «Судя по таким фото, за 20 лет вставания с колен Россию привели в XVIII век», «Потому что конторка, которая выиграли тендер, принадлежит кое-кому из царей местных», — пишут люди.
Стоит отметить, что некоторые жители вместо того, чтобы возмущаться, дали реальный совет. «Пишите в интернет приёмную, в чем проблема», — задаются вопросом комментаторы.
Екатерина Брязгунова