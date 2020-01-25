Поздравление Председателя Думы города Владивостока Андрея Брика с Днем Студента

Дорогие студенты, преподаватели вузов!

От имени депутатов Думы города Владивостока поздравляю вас с Днем российского студенчества!

В этот день в 1755 году императрица Елизавета основала Московский университет, с тех пор вот уже 265 лет Татьянин день является праздником студентов, а святая Татьяна стала духовной покровительницей тех, кто получает образование в российских высших учебных заведениях.

Приморская столица по праву является центром высшего образования на Дальнем Востоке: во Владивостоке действует Дальневосточный федеральный университет и вузы Приморского края. Студенчество — это наши будущие ученые, политики, экономисты, специалисты медицины, образования, деятели культуры. Дума города Владивостока уделяет особое внимание инициативам по поддержке талантливой молодежи, созданию необходимых условий для полноценной деятельности молодых специалистов в административном центре Дальневосточного федерального округа.

Уверен, перед владивостокскими студентами открываются блестящие перспективы. На федеральном уровне утверждена Концепция развития острова Русский, в рамках которой предусматривается возведение в границах Владивостокского городского округа технопарка, который будет заниматься передовыми научными разработками. Также рассматривается возможность организации на базе МГУ им. адм. Г.И. Невельского научно-образовательного комплекса по подготовке специалистов-судостроителей для работы в Арктике.

День студенчества — это праздник и для профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников, аспирантов, выпускников. Ведь все вы — представители одного сообщества, которое выполняет высокую миссию по просвещению молодого поколения, развитию научной мысли, продвижению передовых технологий, обеспечивающих будущее России.

Желаю студентам терпения и усердия в освоении знаний, а профессорско-преподавательскому составу — новых успехов и свершений на ниве российского образования и науки!