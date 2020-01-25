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Поздравление Председателя Думы города Владивостока Андрея Брика с Днем Студента
Дорогие студенты, преподаватели вузов!
От имени депутатов Думы города Владивостока поздравляю вас с Днем российского студенчества!
В этот день в 1755 году императрица Елизавета основала Московский университет, с тех пор вот уже 265 лет Татьянин день является праздником студентов, а святая Татьяна стала духовной покровительницей тех, кто получает образование в российских высших учебных заведениях.
Приморская столица по праву является центром высшего образования на Дальнем Востоке: во Владивостоке действует Дальневосточный федеральный университет и вузы Приморского края. Студенчество — это наши будущие ученые, политики, экономисты, специалисты медицины, образования, деятели культуры. Дума города Владивостока уделяет особое внимание инициативам по поддержке талантливой молодежи, созданию необходимых условий для полноценной деятельности молодых специалистов в административном центре Дальневосточного федерального округа.
Уверен, перед владивостокскими студентами открываются блестящие перспективы. На федеральном уровне утверждена Концепция развития острова Русский, в рамках которой предусматривается возведение в границах Владивостокского городского округа технопарка, который будет заниматься передовыми научными разработками. Также рассматривается возможность организации на базе МГУ им. адм. Г.И. Невельского научно-образовательного комплекса по подготовке специалистов-судостроителей для работы в Арктике.
День студенчества — это праздник и для профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников, аспирантов, выпускников. Ведь все вы — представители одного сообщества, которое выполняет высокую миссию по просвещению молодого поколения, развитию научной мысли, продвижению передовых технологий, обеспечивающих будущее России.
Желаю студентам терпения и усердия в освоении знаний, а профессорско-преподавательскому составу — новых успехов и свершений на ниве российского образования и науки!