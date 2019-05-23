Как определить, действительно вы выиграли в соцсети приз за репост или попались мошенникам, сообщает DEITA.RU.

Мошенники пользуются несколькими схемами, которые стоит знать, чтобы не попасться. Например, они просят пользователя оплатить доставку приза. После получения денег «победитель» оказывается заблокированным, связь с мошенником прерывается.

Бывает, что злоумышленник просит застраховать бьющийся предмет – телефон, фотоаппарат и подобные вещи. И снова, как только юзер переводит деньги, он оказывается ни с чем. Та же история с различными сервисными сборами.

Некоторые действуют тоньше и просят пройти по ссылке, где придется ввести пароль от соцсети. Это даст мошеннику шанс взломать аккаунт и начать шантаж.

Помните, что в настоящих розыгрышах доставка приза происходит за счет отправителя, никаких денежных средств и паролей с вас спрашивать не должны.

Анастасия Туркова