Пожалели: депутаты снизили налог на имущество

В Астрахани депутаты снизили налог на имущество для простых граждан с 0,3 до 0,1 процента от общей стоимости, а для бизнеса ставка понизилась еще значительнее. Теперь предприниматели будут платить за коммерческую недвижимость не два процента от стоимости, а всего лишь полпроцента, сообщает DEITA.RU. Соответствующее решение было принято решение на заседании Думы города Астрахани.

Повышение ставки, которое произошло 1 января прошлого года, вызвало в общественности широкий резонанс. Люди и бизнес начал получать квитанции на оплату налога. Все были шокированы, набежавшими за год цифрами. Ведь владельцы офисов, кафе, магазинов и многие другие предприниматели были вынуждены платить в бюджет целых два процента от общей стоимости.

Екатерина Брязгунова