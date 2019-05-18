В Государственной думе во втором чтении приняли законопроект о техосмотре автомобилей с новыми поправками, сообщает DEITA.RU.

Если раньше в законопроекте предлагали во время техосмотра фотографировать и снимать на видео автомобиль, то сейчас законодатели решили оставить только фотографии. Однако на видео по желанию можно будет снимать на видео пассажирские транспортные средства.

Фотографии техосмотра будут храниться в Единой автоматизированной информационной системе техосмотра. К ним будут применены некоторые требования: привязаны координаты, места прохождения диагностики. А сам процесс автомобилисты смогут пройти только на специальной диагностической линии. Для предпринимателей необходимо будет получить соответствующую квалификацию.

Иван Юрьев