В Карелии из горящей амбулатории эвакуировали больных и медиков, сообщает DEITA.RU.

Медперсонал и пациентов поспешно эвакуировали из Шелтозерской поселковой амбулатории, в которой произошло возгорание.

Пожарные и спасатели эвакуировали одиннадцать больных и четверых медицинских работников, предварительно переводя их в местный дом культуры. Семеро лежачих пациентов будут отправлены в Ладвинскую больницу.

Пострадавших нет.

Следствие высказало предположение, что амбулатория загорелась из-за пала сухой травы.

Анастасия Туркова