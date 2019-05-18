17 Май 2019, 23:01
Из лечебницы эвакуировали лежачих больных и персонал
Источник изображения: поисковик
В Карелии из горящей амбулатории эвакуировали больных и медиков, сообщает DEITA.RU.
Медперсонал и пациентов поспешно эвакуировали из Шелтозерской поселковой амбулатории, в которой произошло возгорание.
Пожарные и спасатели эвакуировали одиннадцать больных и четверых медицинских работников, предварительно переводя их в местный дом культуры. Семеро лежачих пациентов будут отправлены в Ладвинскую больницу.
Пострадавших нет.
Следствие высказало предположение, что амбулатория загорелась из-за пала сухой травы.
Анастасия Туркова
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