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19 Август 2019, 19:45

Пожар произошел на крупном заводе в Приморье

пожар

Очевидцы рассказали о пожаре, произошедшем на Уссурийском локомотиворемонтном заводе, сообщает DEITA.RU по материалам популярного паблика mark2_che.

Как утверждают очевидцы, пожар произошел 9 ноября. По предварительным данным источника DEITA.RU, пострадавших нет. Как следует из видеокадров, опубликованных в социальных сетях, площадь пожара относительно небольшая, хотя языки огня достигают в высоту нескольких метров.

А накануне, 8 ноября, горел двухэтажный нежилой деревянный дом на улице Центральные Кневичи в Артеме .При тушении, звеньями газодымозащитной службы из заблокированной огнём комнаты был спасен 1 человек. Еще 1 человек пострадал, с диагнозом «отравление продуктами горения», его передали врачам скорой медицинской помощи.

Дмитрий Санников

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