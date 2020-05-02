Пожар произошел на плавбазе в Находке

На плавбазе «Всеволод Сибирцев» произошло возгорание во время сварочных работ в субботу, 2 мая, сообщает ИА DEITA.RU.



Как сообщали местные жители в социальных сетях, на плавучей базе произошел хлопок, похожий на взрыв.

Как рассказали в ГУ МЧС России по Приморскому краю, сигнал о пожаре поступил в 8.50 часов утра через 10 минут на место происшествия прибыли пожарные.

«В ходе разведки звенья газодымозащитной службы столкнулись с задымлением в трюме судна. Открытого горения обнаружено не было. Специалисты провели разведку и дымоудаление», - рассказали в чрезвычайном ведомстве.

По предварительной версии возгорание произошло во время сварочных работ. В ликвидации последствий ЧП принял участие 21 пожарный.