Новости
Уже лучше: во Владивостоке поднялся индекс самоизоляции
2 Май 2020, 15:15
Новую опасность медицинских масок назвали эксперты
2 Май 2020, 14:45
В Приморье продолжаются лесные пожары
2 Май 2020, 14:15
Новорожденных северных оленят предлагают назвать хабаровчанам
2 Май 2020, 14:00
Приморскую пару избили ради пилы и сотового телефона
2 Май 2020, 13:45
ГИБДД готовит владивостокцам облаву
2 Май 2020, 13:15
МЧС напоминает брать при госпитализации гаджеты и немного наличных
2 Май 2020, 13:00
Хазин: «Уход Мишустина вернёт в Россию политику»
2 Май 2020, 12:45
Пожар произошел на плавбазе в Находке
На плавбазе «Всеволод Сибирцев» произошло возгорание во время сварочных работ в субботу, 2 мая, сообщает ИА DEITA.RU.
Как сообщали местные жители в социальных сетях, на плавучей базе произошел хлопок, похожий на взрыв.
Как рассказали в ГУ МЧС России по Приморскому краю, сигнал о пожаре поступил в 8.50 часов утра через 10 минут на место происшествия прибыли пожарные.
«В ходе разведки звенья газодымозащитной службы столкнулись с задымлением в трюме судна. Открытого горения обнаружено не было. Специалисты провели разведку и дымоудаление», - рассказали в чрезвычайном ведомстве.
По предварительной версии возгорание произошло во время сварочных работ. В ликвидации последствий ЧП принял участие 21 пожарный.