Пожар уничтожил жилой дом в Приморье – видео

Очевидцы рассказали, как все произошло, сообщает DEITA.RU.



В четверг, 9 января, в Большом Камне в Приморье произошло ЧП. Как рассказали ИА DEITA.RU горожане, вечером вспыхнул частный дом.

По словам очевидцев, все произошло в районе «Дачный». Деревянный дом на улице Северная загорелся в районе 20.00. На место приехали пожарные, однако хозяина дома им спасти не удалось.

Как рассказали местные жители, мужчина попытался потушить дом своими силами, но надышался угарным газом и задохнулся. Причины пожара пока неизвестны.

Также стало известно, что это не первое серьезное возгорание в этом районе. ровно 5 дней назад на этой улице горел другой дом.

Елена Миронова