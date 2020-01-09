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Пожар уничтожил жилой дом в Приморье – видео

пожарные

Очевидцы рассказали, как все произошло, сообщает DEITA.RU.

В четверг, 9 января, в Большом Камне в Приморье произошло ЧП. Как рассказали ИА DEITA.RU горожане, вечером вспыхнул частный дом.

По словам очевидцев, все произошло в районе «Дачный». Деревянный дом на улице Северная загорелся в районе 20.00. На место приехали пожарные, однако хозяина дома им спасти не удалось.

Как рассказали местные жители, мужчина попытался потушить дом своими силами, но надышался угарным газом и задохнулся. Причины пожара пока неизвестны.

Также стало известно, что это не первое серьезное возгорание в этом районе. ровно 5 дней назад на этой улице горел другой дом.

Елена Миронова

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