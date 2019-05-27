Пожарные приморского города Лесозаводска ликвидировали возгорание в больнице в понедельник, 27 мая, об этом DEITA.RU сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Как рассказали в управлении, в 11 часов 4 минуты по местному времени спасателям поступила информация о пожаре в больнице на улице 9 января. Через семь минут пожарные прибыли на место происшествия и начали тушить пожар.

К этому времени персонал медучреждения уже организовали эвакуацию посетителей. Всего на улицу вышли четверо взрослых и 18 детей.

Установлено, что на лестничной клетке произошло возгорание картонных коробок. Помещения медучреждения не пострадали.

В 11 часов 27 минут возгорание было полностью ликвидировано.

Екатерина Брязгунова