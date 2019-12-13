Новости
В России снова подняли пенсионный возраст
13 Декабрь 2019, 11:00
«Как круто» — видео уборки снега «взорвало» соцсети
13 Декабрь 2019, 10:45
Пожар во Владивостоке – есть жертвы
13 Декабрь 2019, 10:25
Владимир Беспалов: В кошельках приморцев остается все меньше денег
13 Декабрь 2019, 10:20
Россиянам с детьми станет проще купить квартиру
13 Декабрь 2019, 10:15
Нотариус онлайн: новые возможности появятся у россиян
13 Декабрь 2019, 10:00
Снижение пенсионного возраста пробивает Трутнев
13 Декабрь 2019, 09:45
Путин принял отставку сразу двух губернаторов
13 Декабрь 2019, 09:30
Пожар во Владивостоке – есть жертвы
В районе Дальхимпрома произошло возгорание жилого дома по адресу Проселочная, 2, сообщает DEITA.RU.
Об инциденте сообщает один из городских пабликов. Пожарные оперативно приехали на вызов. В краевом МЧС отметили, что общая площадь пожара составила 60 кв.метров.
«В доме нашли двух человек. Врачи, прибывшие на вызов, были вынуждены констатировать их смерть», - отметили в ведомстве.
Судя по фото, горело одноэтажное здание барачного типа.
Сейчас причины возгорания и гибели людей выясняют компетентные органы.
Напомним, что спасатели и полиция неоднократно предупреждали приморцев о необходимости бережного обращения с огнем и его источниками.
Александра Маслова