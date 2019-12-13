Пожар во Владивостоке – есть жертвы

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пожар

В районе Дальхимпрома произошло возгорание жилого дома по адресу Проселочная, 2, сообщает DEITA.RU.

Об инциденте сообщает один из городских пабликов. Пожарные оперативно приехали на вызов. В краевом МЧС отметили, что общая площадь пожара составила 60 кв.метров.

«В доме нашли двух человек. Врачи, прибывшие на вызов, были вынуждены констатировать их смерть», - отметили в ведомстве.

Судя по фото, горело одноэтажное здание барачного типа.

Сейчас причины возгорания и гибели людей выясняют компетентные органы.

Напомним, что спасатели и полиция неоднократно предупреждали приморцев о необходимости бережного обращения с огнем и его источниками.

Александра Маслова

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