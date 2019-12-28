Пожар «запер» 11 человек в огненной ловушке

Сотрудники МЧС спасли из огненного плена 11 человек. Пожар в одной из квартир Владивостока случился в пятницу вечером, сообщает DEITA.RU.

Как сообщили в МЧС края, возгорание произошло в одном из домов на улице Руднева. Загорелись мебель и домашняя утварь на втором этаже здания.

Пламя и дым буквально взяли в ловушку 11 жителей рядом расположенных квартир. Пожарным удалось эвакуировать всех – часть спаслась, спускаясь по лестнице, еще пять человек вывели из дома огнеборцы, раздав всем комплекты дымозащиты.

Отмечается, что огнем были охвачены 15 квадратных метров. Пожар тушили 16 человек с 8 единицами техники. Пострадавших нет.

Александра Маслова