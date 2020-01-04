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Пожарные не смогли проехать: семья чуть не погибла в пожаре
Машина МЧС не смогла проехать к очагу возгорания из-за
припаркованных авто, сообщает DEITA.RU.
В ночь на 3 января в Уссурийске произошел пожар в доме на улице Белинского. Уже известно, что причиной стало короткое замыкание в теплых полах на балконе. Хозяева квартиры – молодая семья с полуторагодовалым ребенком, чудом смогли спастись. Но от квартиры, мебели и техники ничего не осталось.
На утро после пожара в Сети появилась информация том, что таких жутких последствий пожара можно было бы избежать. Дело в том, что по вызову на ЧП приехали пожарные. Однако машина не смогла проехать к месту из-за напаркованных машин. Как рассказали очевидцы, хозяева брошенных машин просто спали, пока горели их соседи. Некоторые люди попытались решить проблему – стучали по колесам. Но машины так и остались стоять на своих местах.
Елена Миронова