Пожарные спасли шесть человек из горящего дома

Многоквартирный дом горел в Дальнереченске, сообщили DEITA.RU в Главном управлении МЧС России по Приморскому краю.

На пульт пожарной охраны Дальнереченска утром 30 сентября поступило сообщение о том, что в подъезде многоквартирного жилого дома, расположенного на улице Флегинтова, произошел пожар.

Незамедлительно на место происшествия прибыли расчеты и приступили к тушению. В помещении наблюдалось сильное задымление, в связи с чем было принято решение задействовать звено газодымозащитной службы. Горел электрический щит.

Из отрезанных дымом квартир при помощи спасательных устройств пожарные спасли шесть человек. Медицинская помощь спасенным не понадобилась.

В 07.02 пожар был локализован, в 07. 24 - полностью ликвидирован. Общая площадь распространения огня составила 6 кв. м. На тушении были задействованы 5 человек личного состава и 2 единицы техники.

Дмитрий Санников