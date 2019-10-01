telegr wh call

Новости

Кремль прокомментировал повышение пенсионного возраста на три года

1 Октябрь 2019, 11:30

«До 10 тысяч рублей»: Выдачу кредитов россиянам ограничат

1 Октябрь 2019, 11:16

Чиновников сократят за пять миллиардов рублей

1 Октябрь 2019, 11:15

Штраф 5 тысяч: вот что россиянам запретили делать на балконах

1 Октябрь 2019, 11:12

Новая обязанность появится у полицейских

1 Октябрь 2019, 11:00

Мощное землетрясение произошло в Японском море

1 Октябрь 2019, 10:45

Новая оптимизация: «большинство районных больниц надо закрыть»

1 Октябрь 2019, 10:30

Платные парковки могут упразднить

1 Октябрь 2019, 10:30

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Пожарные спасли шесть человек из горящего дома

1 Октябрь 2019, 10:15

пожар

Многоквартирный дом горел в Дальнереченске, сообщили DEITA.RU в Главном управлении МЧС России по Приморскому краю.

На пульт пожарной охраны Дальнереченска утром 30 сентября поступило сообщение о том, что в подъезде многоквартирного жилого дома, расположенного на улице Флегинтова, произошел пожар.

Незамедлительно на место происшествия прибыли расчеты и приступили к тушению. В помещении наблюдалось сильное задымление, в связи с чем было принято решение задействовать звено газодымозащитной службы. Горел электрический щит.

Из отрезанных дымом квартир при помощи спасательных устройств пожарные спасли шесть человек. Медицинская помощь спасенным не понадобилась.

В 07.02 пожар был локализован, в 07. 24 - полностью ликвидирован. Общая площадь распространения огня составила 6 кв. м. На тушении были задействованы 5 человек личного состава и 2 единицы техники.

Дмитрий Санников

Читайте также:

Неравнодушные спасли деда в машине из зоны затопления

Полицейские спасли женщину из затопленной машины

Трех человек спасли из дыма и огня

Популярное

Новая «горячая точка» Приморья грозит многотысячным митингом

«ГЛОНАСС в унитаз» может подмочить победы Кожемяко

«Уничтожить гадюшник»: названы имена предателей России из властей

Любимый россиянами продукт сильно подорожает
‡агрузка...
Загрузка...
Загрузка...