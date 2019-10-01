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Пожарные спасли шесть человек из горящего дома
1 Октябрь 2019, 10:15
Многоквартирный дом горел в Дальнереченске, сообщили DEITA.RU в Главном управлении МЧС России по Приморскому краю.
На пульт пожарной охраны Дальнереченска утром 30 сентября поступило сообщение о том, что в подъезде многоквартирного жилого дома, расположенного на улице Флегинтова, произошел пожар.
Незамедлительно на место происшествия прибыли расчеты и приступили к тушению. В помещении наблюдалось сильное задымление, в связи с чем было принято решение задействовать звено газодымозащитной службы. Горел электрический щит.
Из отрезанных дымом квартир при помощи спасательных устройств пожарные спасли шесть человек. Медицинская помощь спасенным не понадобилась.
В 07.02 пожар был локализован, в 07. 24 - полностью ликвидирован. Общая площадь распространения огня составила 6 кв. м. На тушении были задействованы 5 человек личного состава и 2 единицы техники.
Дмитрий Санников