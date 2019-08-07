Источник изображения: DEITA.RU
Кого во Владивостоке «осчастливят» отключением света в этот раз, сообщает DEITA.RU.
МУПВ «ВПЭС» передает таблицу адресов, по которым на седьмое августа запланированы ремонтные работы. Жильцов просят приготовиться к временным неудобствам.
Без электроэнергии можно остаться как на два часа, так и на восемь, в интервале с 9:00 до 17:00. Все необходимые работы будут завершены к концу рабочего дня.
Публикуем таблицу с адресами отключений ниже.
Анастасия Туркова
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