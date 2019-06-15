Пассажир, написавший записку в туалете самолета, заработал пожизненное заключение, сообщает DEITA.RU. Daily Mail передает, что такая цена была у шутки про бомбу.

Инцидент произошел в Индии, где шутку одного из местных жителей не сумели оценить. Она закончилась экстренной посадкой самолета Jet Airways, разбирательством и приговором для шутника.

В 2017 году мужчина, торговец алмазами, вылетел бизнес-классом из Мумбаи до Нью Дели, когда ему в голову пришла мысль оставить записку и положить ее на коробку салфеток. Он написал, что на борту несколько угонщиков, и они заложили бомбу. Стюардесса передала информацию командиру судна, и самолет посадили.

Только в следующем, 2018 году правоохранительные органы нашли и арестовали виновника, обвинив в попутке захвата самолета. Содержание записки посчитали достаточным основанием для этого.

Сейчас по решению суда виновный не только приговорен к пожизненному заключению, но и оштрафован на миллион долларов.

Анастасия Туркова



